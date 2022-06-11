كشفت تقارير إعلامية عن أول تحرك من النادي الأهلي المصري، بعد علمه باهتمام نادي النصر، بضم الحارس المصري محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ المارد الأحمر.

الأهلي سوف يستفسر من محمد الشناوي

وذكر برنامج ” أخبار أون تايم” المذاع على قناة ” أون تايم سبورتس” المصرية أن إدارة الأهلي ستعقد اجتماعًا مع الشناوي صاحب الـ33 عامًا لمعرفة آخر تطورات اهتمام نادي النصر بضمه وموقف حارس المرمى.

وكان النصر فكّر في ضم الشناوي أو مواطنه المصري محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك المصري في صيف 2022.

يذكر أن الشناوي كان غاب عن مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا بسبب إصابته بـ فيروس كورونا، حيث شارك بدلًا منه الحارس محمد أبو جبل.