وثق أحد المقاطع رد فعل مضيفة خلال استقبالها للفنان رابح صقر، أثناء رحلته إلى موسم جدة.

فرحة مضيفة طيران فور صعود رابح صقر الطائرة التي تعمل بها 😂❤️.

pic.twitter.com/VfA66Yry6d — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 29, 2022

مفاجأة المضيفة

وظهرت الشابة متحمسة للغاية؛ إذ قالت فور رؤيتها الفنان رابح صقر: “مرحب.. ما حدا خبرني إنه أنت يا الله، شو أخبارك”.

كما ظهر الفنان رابح صقر يتجاذب أطراف الحوار مع المضيفة؛ قائلًا: “يا هلا.. كيفك”. يذكر أن الفنان رابح صقر من المقرر إقامته حفل غنائي غدًا الخميس ضمن فعاليات موسم جدة 2022م.