أعلن نادي الخليج صباح اليوم الاثنين عن التعاقد مع الجزائري جمال بلعمري لاعب نادي الشباب السابق كصفقة انتقال حر في صيف 2022.

أول المحـاربين وصل 🥷🏻 H A L A J A M A L pic.twitter.com/kCInoqXHRv — نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) June 20, 2022

ونشر النادي فيديو للاعب الجزائري عبر حسابه في “تويتر” قائلًا عنه: ” أول المحاربين وصل، هلا جمال”.

مسيرة جمال بلعمري

وكان بلعمري صاحب الـ32 سنة سبق له اللعب في صفوف الشباب من 2016 إلى 2020 ثم انضم لنادي ليون الفرنسي خلال الفترة من 2020 إلى 2021 ثم لعب لفترة قصيرة مع نادي قطر القطري لينضم بعدها كصفقة انتقال حر لنادي الخليج الصاعد حديثًا لـ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاز بلعمري مع المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا 2019، وكأس العرب عام 2021 في قطر.