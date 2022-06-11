نجح نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني قادمًا من نادي موناكو الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم اللاعب الفرنسي بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد، قبل أن يدخل في الصراع على خدماته باريس سان جيرمان، وأيضًا ليفربول.

تشواميني يمثل الريال حتى صيف 2028

وانضم لاعب موناكو لصفوف ريال مدريد لمدة 6 سنوات حتى صيف عام 2022.

وسيتم تقديم اللاعب لوسائل الإعلام الإسبانية في ملعب سانتياجو برنابيو سيتم يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع عشر من يونيو، في تمام الـ 12 ظهرا بتوقيت إسبانيا.

يذكر أن تشواميني صاحب الـ22 عامًا لديه أصول كاميرونية لكنه اختار اللعب باسم المنتخب الفرنسي.