قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس، زيادة عدد لاعبي المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 بـ قطر إلى 26 لاعبًا بدلًا من 23 لاعبًا.

ويأتي هذا القرار على خلفية السماح مسبقًا لزيادة عدد اللاعبين من 23 إلى 28 لاعبًا في كأس أمم إفريقيا 2021، وزيادة عدد لاعبي منتخبات بطولة كوبا أمريكا إلى 28 لاعبًا أيضًا في صيف 2021.

مجموعات كأس العالم 2022

وجاءت المجموعة الأولى مكونة من: “قطر، السنغال، هولندا، الإكوادور”.

المجموعة الثانية “إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، المتأهل من منتخبات ويلز أو أسكتلندا أو أوكرانيا”.

المجموعة الثالثة “السعودية، الأرجنتين، المكسيك، بولندا”.

المجموعة الرابعة “فرنسا، المتأهل من منتخبات بيرو وأستراليا والإمارات، الدنمارك، تونس”.

المجموعة الخامسة “إسبانيا، ألمانيا، اليابان، المتأهل من كوستاريكا ضد الفائز من منتخبي نيوزيلاندا أو جزر سليمان”.

المجموعة السادسة “بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا”.

المجموعة السابعة “البرازيل، صربيا، الكاميرون، سويسرا”.

المجموعة الثامنة “البرتغال، غانا، أوروجواي، كوريا الجنوبية”.