أعلن نادي الرائد مساء اليوم الخميس عن التعاقد مع المدرب الروماني ماريوس سوموديكا لتدريب الفريق الكروي الأول بالموسم المقبل.

تجربة جديدة للمدرب الروماني

وجاء تعاقد الرائد مع المدرب الروماني بعد نهاية رحلته مع نادي الشباب في موسم 2021/2022 المنصرم.

ونجح المدرب الروماني قبل مغادرته لليث، في مساعدة الشباب على التأهل إلى دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2022، بعدما فاز في 5 مباريات، تعادل في لقاء وحيد، دون هزيمة، ما دفع الرئيس خالد البلطان، إلى التلميح بالحفاظ على خدماته في الموسم الرياضي 2022- 2023، لكن المدرب فضّل الانتقال إلى الرائد.