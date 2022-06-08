أعلن نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي قبل قليل عن تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بـ الهلال.

وكشف الحساب الرسمي للنادي الإماراتي عبر “تويتر” أن جارديم سيتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

سبب رحيل ليوناردو جادريم عن قيادة الهلال

المدرب البرتغالي كان رحل عن الهلال فبراير الماضي، بعد هزيمته من الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث بـ كأس العالم للأندية برباعية دون رد.

وكان المدرب البرتغالي حقق مع الهلال، لقب دوري أبطال آسيا 2021، إضافة إلى كأس السوبر السعودي في العام نفسه، لكنه انتصر فقط في 8 مباريات من أصل 17 في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.