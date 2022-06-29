قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، تعيين الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبيرج كمطور للتحكيم المصري، بعد أن تعرض لكم كبير من الانتقادات خلال الموسم الحالي في بطولتي الدوري المصري وكأس مصر.

وسوف يتقدم عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الحالي باستقالته لرفضه العمل مع الحكم الإنجليزي صاحب الـ47 عامًا.

كلاتنبيرج عمل من قبل في السعودية:

الحكم الإنجليزي السابق سبق له العمل كرئيس للجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم حيث عمل من خلالها على تطوير أداء الحكام السعوديين.

واتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم مجموعة من القرارات التطويرية بسبب سوء أداء منتخب مصر الأول لكرة القدم الذي ترتب عليه إقالة المدرب المصري إيهاب جلال من منصبه