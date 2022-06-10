أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مشاركة منتخب الإكوادور بصورة طبيعية في كأس العالم 2022 في قطر، بعدما كانت أنباء قد كشفت أن فريق إكوادور مهدد بالاستبعاد من المونديال، بسبب خطأ إداري في تزوير جنسية أحد اللاعبين.

وكانت قناة “Azteca Deports” ذكرت أن الفيفا يرغب في استبعاد إكوادور بسبب تزوير جنسية اللاعب بايرون كاستيلو وهو في الواقع كولومبي الأصل وليس إكوادوريًّا.

الفيفا يؤكد مشاركة الإكوادور:

أنهى الفيفا الجدل، وأكد على أن إكوادور سوف تشارك بصورة طبيعية في مونديال قطر، رافضًا في الوقت ذاته شكوى منتخب تشيلي الذي طالب باستبعاد إكوادور من المونديال.

يذكر أن منتخب إكوادور يتواجد بالمجموعة الأولى مع منتخبات “قطر، هولندا، السنغال”.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة الإكوادور وديًّا في سبتمبر المقبل، في ظل استعدادات الأخضر لمونديال قطر.