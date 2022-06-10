أعلن نادي الشباب، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع اللاعب محمد آدم، من مواليد المملكة، قادمًا من نادي ميامي الأمريكي ولمدة 4 سنوات.
ليث جديد ينضم لليوث 🦁
أهلاً @_moadams 🤍#محمد_آدم_شبابي #الشباب pic.twitter.com/lZeVoMCbY5
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) June 10, 2022
وانضم صاحب الـ25 عامًا لـ الليث بداية من الموسم الجديد 2022/ 2023.
ويسعى الليث إلى تدعيم صفوفه بأفضل الصفقات، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب المحلية ودوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن فريق الشباب سيواجه نادي التعاون السبت المقبل في الجولة التاسعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم سيواجه نادي الأهلي يوم 23 يونيو في ختام منافسات دوري المحترفين لـ موسم 2021/ 2022.
اترك تعليقاً