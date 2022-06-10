أعلن نادي الشباب، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع اللاعب محمد آدم، من مواليد المملكة، قادمًا من نادي ميامي الأمريكي ولمدة 4 سنوات.

وانضم صاحب الـ25 عامًا لـ الليث بداية من الموسم الجديد 2022/ 2023.

ويسعى الليث إلى تدعيم صفوفه بأفضل الصفقات، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب المحلية ودوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فريق الشباب سيواجه نادي التعاون السبت المقبل في الجولة التاسعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم سيواجه نادي الأهلي يوم 23 يونيو في ختام منافسات دوري المحترفين لـ موسم 2021/ 2022.