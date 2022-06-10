أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الجمعة، تعليق كافة الرحلات عبر مطار دمشق الدولي، لسبب فني يتعلق بمدرج هبوط الطائرات.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية تصريحات عن مسؤولين في المطار، تشير إلى أن قصفًا إسرائيليًا ألحق الضرر بمدرج هبوط الطائرات.

قصف إسرائيلي على مطار دمشق

وقال المسؤولون : ” عند الساعة 04:20 (01:20 بتوقيت غرينيتش) من فجر الجمعة، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها”.

كما أشار المسؤولون ـ وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية ـ إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأفاد المرصد السوري بأن القصف الإسرائيلي استهدف 3 مواقع في مطار دمشق، ترتب على إثرها توقف حركة الطيران، بعد تسجيل خسائر مادية في مدرج الهبوط.

يذكر أن القوات الإسرائيلية تكرر قصفها الجوي لمواقع سورية بزعم استهدافها لمواقع تابعة لحزب الله أو القوات الإيرانية.