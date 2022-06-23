نفى الفنان السوري رشيد عساف، ما تردد من شائعات مغرضة زعمت وفاته متأثرًا بنوبة قلبية حادة ما تسبب في حالة من القلق لدى جمهوره ومحبيه.

أخبار ملفقة

وأشار الفنان السوري إلى استغرابه من شائعة وفاته، لافتًا إلى أنه علم بها من بعض أصدقائه وأقاربه.

وقال في تصريحات إعلامية: ” أنا بخير وصحة جيدة والحمد لله ولا أعرف هدف مطلقي الشائعات وما يجنونه من الأخبار الملفقة”.

كما أكد أنه حاليًا بصدد عمل فني جديد مؤثرًا الإفصاح عنه بعد تمام الأمر بشكل كامل.

من هو رشيد عساف؟

ولد الفنان السوري رشيد عساف، في سوريا، بتاريخ 13 أغسطس 1958، والتحق بنقابة الفنانين في 29 ديسمبر 1975.

وكانت بدايته الفنانية على خشبة مسرح الجامعة إلا انه انتقل للمسرح القومي بعد ذلك من خلال عدد من المسرحيات؛ ثم الدراما التلفزيونية، التي من بينها مسلسل “البسطاء”، ودائرة النار، والطبيبة، والبركان، والعبابيد، وغيرها من الأعمال الدرامية المميزة.

وقد حقق الفنان السوري شهرة واسعة في الوطن العربي، خصوصًا بعد تقديمه عددًا من الأعمال التاريخية والبدوية؛ منها: البحث عن صلاح الدين، وأبناء الرشيد، ورأس غليص بجزأيه الأول والثاني.