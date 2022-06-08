أصدر المعهد الدولي للدراسات الإيرانيَّة «رصانة»، العددَ الرابع عشر من مجلة الدراسات الإيرانية (النسخة العربية)، والذي ضمّ خمس دراسات، وقراءةً في كتاب: «النفوذ الإيراني في إفريقيا جنوب الصحراء».

تكشف الدراسة الأولى بعنوان «إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم: الدوافع والانعكاسات» للأكاديمي والباحث في الشأن النووي د. سامي الحربي، عن الدوافع الإيرانية وراء إصرارها على تخصيب اليورانيوم محليًّا، على الرغم من جميع العقوبات التي فُرِضت عليها بسببه، ورغم حصولها على ضمانات دولية بتأمين احتياجاتها من الوقود النووي، وبجدوى اقتصادية أكبر من تخصيبه في إيران.

أما الدراسة الثانية، للباحث في القضايا الجيوإستراتيجية في الشرق الأوسط نويد أحمد فقد تناولت «أثر التحولات الجيوسياسية على الأذربيجانيين-الأتراك في إيران بعد حرب كراباخ».

وتطرقت الدراسة الثالثة للباحث في العلوم السياسية ومتخصص في اللامركزية والشؤون المحلية محمد عبد الهادي شنتير إلى «صنع السياسات البيئية في إيران: الفاعلون والمحددات». وتحاول الدراسة الكشفَ عن طبيعة صُنع السياسة والعلاقة بين الفاعلين البيئيّين، كما تسلِّط الضوء على الفجوة ما بين التنمية الاقتصادية، في مقابل ضعف الاهتمام بالبيئة وقضاياها، التي تعاني بالأساس من مشكلات معقَّدة وعدم عدالةٍ ومساواةٍ إقليمية في إيران.

وتناقش الدراسة الرابعة التي جاءت بعنوان «السياسة الجزائرية تجاه إيران بين الالتزامات العربية ومقتضيات المصلحة الوطنية» للأستاذ المحاضر بقسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة تمنراست بالجزائر د. محمد الأمين بن عودة، العلاقات الجزائرية-الإيرانية.

أما الدراسة الخامسة للباحثة في الشؤون الآسيوية غدي حسن قنديل، فتتناول التنافس التركي-الإيراني في آسيا الوسطى، إذ تستعرض ماهية العلاقة بين إيران وتركيا في وسط آسيا ودوافع الاهتمام بالمنطقة والمقارنة بين مطامع البلدين فيها، وانعكاس ذلك على الإستراتيجية المُمنهَجة لبسط النفوذ الإيراني والتركي هناك، مع ما يتطلَّبه ذلك من تحليل العلاقات الثنائية بين الدولتين، في ظل القواسم المشتركة والقضايا المتشابكة، وما يطرحه ذلك من فرص وتحديات. وجاء في المجلة عرض لكتاب «النفوذ الإيراني في إفريقيا جنوب الصحراء» للدكتور محمد بن صقر السلمي، ومحمود حمدي أبو القاسم. ويحلل الكتاب، النفوذَ الإيراني في إفريقيا جنوب الصحراء، للوقوف على طبيعة وحجم النفوذ الإيراني هناك من خلال الإيضاح في أيّ مرحلة يمر هذا النفوذ ضمن مراحل التمدد الشيعي في المجالات الحيوية لإيران: نشر تشيع أم تسييس، تشيع أم عسكرة، تشيع أم إدماج تشيع. ويحاول الكتاب من خلال القضايا المطروحة في فصوله المختلفة، كشفَ أبعاد وملامح الدور الإيراني في إفريقيا جنوب الصحراء

المجلة كاملة متاحة على الرابط التالي: