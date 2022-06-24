كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، الجمعة، عن محاولات إرهابية لاستهداف مقرات حساسة بالدولة، فضلًا عن الوصول لمعلومات جدية عن مخطط لاستهداف الرئيس التونسي قيس سعيد.

استهداف الرئيس التونسي ومقرات حساسة

ونقلت شبكة “سكاي نيوز عربية”، عن وزارة الداخلية قولها إن هناك تواتر لمعلومات جدية ومتعددة المصادر بشأن مخطط لاستهداف رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم إحباط عملية إرهابية أمس، حيث حاول من خلالها شخص استهداف أحد المقّرات الحساسة.

وأوضحت الداخلية التونسية أنه تم القبض على الشخص الذي حاول تنفيذ العملية الإرهابية ضد قوات الأمن أمام أحد المقار الحساسة، فضلًا عن حجز أداة الجريمة.

تقويض الأمن العام

وأكدت أنها تواصل التحقيقات باتجاه الكشف عن المخططات التي تستهدف سلامة رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة، مستطردة أن التهديدات التي طالت سلامة رئيس البلاد وصلت إلي مرحلة تحتم الإعلان عنها للرأي العام.

وأشارت الداخلية التونسية إلى أن هناك تهديدات جدية وخطيرة لتقويض الأمن العام التونسي، لافتة إلى أنها تعمل بتناغم تام مع المؤسسة العسكرية.