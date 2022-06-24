نضج محصول الرطب في الأحساء، بفعل ما تشهده المدينة من ارتفاع شديد في درجات الحرارة؛ حتى سجلت أعلى معدلات على مستوى المملكة خلال الأيام الماضية.

ويتوقع المزارعون أن ينضج محصول الرطب هذا الموسم قبل قدوم شهر سبتمبر المقبل بسبب الحرارة.

وقال أحد المزارعين في تصريحات إعلامية: إن الرطب من نوع الطيار نضج بسرعة، يليه في النضج الغر والمجناز، الأكثر انتشارًا في الأحساء.

انخفاض الأسعار:

ويرى مختصون زراعيون أن سرعة نضج محصول الرطب هذا العام يرجع إلى هبوب رياح صيفية حارة في وقت مبكر؛ خلافًا للأعوام السابقة.

وقد تسبب توفر كميات كبيرة في السوق إلى زيادة نسبة العرض وانخفاض السعر.

واحة النخيل:

يذكر أن واحة النخيل بالأحساء تعتبر من أغزر المناطق إنتاجًا للرطب؛ الذي يبدأ في الخراف أي قطف الثمار فيه بعد صلاة الفجر وقبيل شروق الشمس، إلى أن تشتد درجة حرارة الشمس.

ويتجنب المزارعون قطف الثمار بعد الوقت المذكور؛ لما يسببه من فساد عذوق النخلة، وجفاف الرطب فيها بعد ذلك.

ويعمل المزارعون في الأحساء على تعبئة الرطب في الكراتين بعد فرزها؛ لتوريدها للسوق المحلي بعد ذلك؛ باعتبارها من أشهر الحرف في الأحساء.