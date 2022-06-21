سادت حالة من الرعب بين ركاب طائرة النجم البرازيلي نيمار؛ ما اضطر قائد الطائرة إلى الهبوط الاضطراري في مدينة بوافيستا شمالي البرازيل.

فرق الضغط الجوي:

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الزجاج الأمامي للطائرة تعرض لمشكلة بسبب فرق الضغط الجوي داخل وخارج الطائرة ما اضطر القائد لهبوط في أسرع وقت اضطراريًّا.

وأشارت صحيفة أو غلوبو اليومية إلى أن الطائرة التي كانت في طريقها من ميامي إلى ساو باولو اضطرت إلى الهبوط في بوافيستا، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء؛ لتجنب مشكلة في انخفاض الضغط الجوي.

وكان نيمار في عطلته السنوية برفقة صديقته برونا بيانكاردي وشقيقته رافايلا والعديد من المقربين الآخرين، بعد موسم صعب مع باريس سان جرمان الفرنسي.

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وكان النجم البرازيلي قد نشر على حسابه في إنستجرام صورة له مع أخته على مدرج المطار في ميامي، قبل الصعود؛ إلا أنه لم يعلق على الواقعة حتى الآن.

وانتشرت صور لنيمار على مواقع التواصل الاجتماعي، محاطًا بمعجبين مبتهجين بالوجود غير المتوقع له في هذه المدينة الواقعة بقلب الأمازون، قرب الحدود الفنزويلية.