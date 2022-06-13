انتقدت جماهير الأهلي المصري، لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي، رغم الفوز في مباراة المصري بالسلوم والتأهل لثمن نهائي كأس مصر موسم 2021/2022.

وظهر المارد الأحمر، بأداء فني باهت مع ملاحظة تراجع في الأداء خلال المباراة، رغم الفوز بهدف سجله اللاعب أحمد عبدالقادر.

ماذا طلبت جماهير الأهلي من إدارة الخطيب ؟

وطالبت جماهير المارد الأحمر، إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بضرورة التدخل وغربلة الفريق الأول بسبب ما وصفوه بوجود لاعبين لا يقدرون قيمة النادي أو قميصه.

جدير بالذكر أن المارد الأحمر يمر بفترة فنية عصيبة حاليًا بعد خسارته للقب دوري أبطال إفريقيا أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي يوم 30 مايو الماضي، كما ارتبط اسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بالرحيل عن المارد الأحمر في ظل تراجع نتائج الفريق.

وسيخوض الأهلي مباراة مؤجلة في الدوري المصري بعد غد الأربعاء أمام فريق إيسترن كومباني في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، بدون اللاعبين الدوليين الذين يشاركون حاليًا مع منتخب مصر استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية وديًا غدًا الثلاثاء.