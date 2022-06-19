كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تفاصيل تنكرها وسيرها في شوارع بيروت احتفالًا بعيد ميلادها، مؤكدة أنها فكرة جيدة وكانت تجربة للتسلية بتغيير لون بشرتها للبرونزي وشعرها للكيرلي الأسود.

الشهرة ليست عبئًا

وأضافت نانسي عجرم في تصريحات مع شبكة “سكاي نيوز عربية”، أنها لم ترد التحرر من الشهرة بل إن الشهرة ليست عبئًا عليها، مؤكدة أن “هناك بعضًا من المواطنين تعرفوا عليها وهناك آخرون لم يعرفوها والفكرة كانت مهضومة”.

شكر مصطفى قمر

كما ردت نانسي عجرم على تصريحات المغني المصري مصطفى قمر حول أن أغنيتها “يا طبطب يا دلع” كانت معروضة عليه أولًا. وأكدت عدم علمها بتصريح مصطفى قمر، فضلًا عن عدم معرفتها أيضًا عن أن الأغنية كانت معروضة عليه.

ووجهت نانسي عجرم الشكر لمصطفى، على اقتراحه بأن تسمع أغنية “يا طبطب” وتقدمها، حيث إنها تحبها وتحب نجاحها وتفاعل الجمهور معها.

يذكر أن مصطفى قمر صرح في تصريحات سابقة بأن أغنية “يا طبطب يا دلع” التي صدرت في عام 2006، قد عُرضت عليه في البداية، إلا أنه عندما سمعها رفضها. لكنه اقترح على صناع الأغنية أن تغنيها نانسي عجرم، حيث أخبر أيمن بهجت قمر، وطارق مدكور، بأنها مناسبة لنانسي أكثر بسبب أسلوبها الغنائي.