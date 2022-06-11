حقق المنتخب السعودي الأولمبي رقمًا قياسيًا ومميزًا وذلك قبل مواجهته للمنتخب الفيتنامي غدًا في ربع نهائي كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 سنة.

الأخضر كان فاز على منتخب طاجيكستان بخماسية نظيفة، ثم تعادل مع المنتخب الياباني بدون أهداف، ثم فاز على منتخب الإمارات بنتيجة هدفين دون رد.

إنجازات مميزة لـ الأخضر في كأس آسيا

الأخضر تصدر المجموعة بدون أن تستقبل شباكه أي أهداف، كذلك أصبح الأخضر أول منتخب يحقق شباكاً نظيفة في دور المجموعات في تاريخ البطولة.

وفي وقت سابق، التحق اللاعبان حسان التمبكتي وفراس البريكان، صباح أمس الجمعة، ببعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في أوزبكستان، بعد اختتام معسكر المنتخب الأول في إسبانيا.

ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب فيتنام في دور ربع النهائي من البطولة، غدًا الأحد، حيث تقام المباراة في السابعة مساءً بتوقيت المملكة.