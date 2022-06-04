كشفت إدارة المحيطات والغلاف الجوي الوطنية الأميركية، رقمًا مفزعًا لتركيز ثاني أكسيد الكربون الجوي خلال مايو الماضي، موضحة أنه بلغ أعلى بنسبة 50 بالمئة مما كان عليه خلال حقبة ما قبل الصناعة، ولم يسبق أن سُجل له مثيل على كوكب الأرض منذ نحو 4 ملايين سنة.

سبب الارتفاع:

وأوضحت إدارة المحيطات والغلاف الجوي الوطنية الأميركية أن سبب هذا الارتفاع الجديد هو الاحترار المناخي العالمي الناجم عن الأنشطة البشرية، أهمها وسائل النقل وإنتاج الإسمنت وإزالة الغابات وإنتاج الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يذكر أن مايو هو عادة الشهر الذي تُسجل فيه كل سنة أعلى مستويات ثاني أكسيد الكربون.

تركز ثاني أكسيد الكربون:

وتجاوز تركيز ثاني أكسيد الكربون في مايو 2022 عتبة الـ420 جزءًا في المليون (ppm)، وهي وحدة القياس المستخدمة لتحديد كمية التلوث في الهواء، أما في مايو 2021، فكان هذا المعدل 419 جزءا في المليون، وفي 2020 كان 417 جزءًا في المليون.

وتؤخذ هذه القياسات بواسطة مرصد “ماونا لوا” في هاواي، المبني في موقع مرتفع، مما يجنبه التأثر بالتلوث المحلي.