خطفت جماهير نادي الاتحاد الأنظار خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أكثر 3 مباريات حضورًا جماهيريًّا:

وكشف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أكثر 3 مباريات شهدت حضورًا جماهيريًّا حتى الجولة الـ28، والتي تواجد بها جمهور العميد.

ويُعد كلاسيكو الاتحاد والهلال الأكثر حضورًا جماهيريًّا هذا الموسم بـ58 ألف و557 متفرجًا، يليه مواجهة العميد ضد الحزم بـ52 ألف و329 مشجعًا، ثم مواجهة النمور أمام الطائي بـ49 ألف و206 متفرجين.

الاتحاد في الدوري هذا الموسم:

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الاتفاق في ملعبه، فيما يستضيف الباطن ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

وأصبح موقف العميد صعبًا في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 61 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي يتفوق بالمواجهات المباشرة.