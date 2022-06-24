واصل النجم البرازيلي رومارينيو تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي.

رومارينيو يتألق

ونجح رومارينيو في التسجيل أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق للمرة الأولى، وتُعد ثنائيته ضد فارس الدهناء هي الثامنة له في مسيرته ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك وفقًا لـ”سوفاسكور”.

ويُعد رومارينيو اللاعب الأجنبي الوحيد الذي نجح في الوصول إلى 20 هدفًا خلال منافسات موسم رياضي واحد في الدوري بقميص الاتحاد، حيث إن مختار فلاتة هو الوحيد الذي نجح في الوصول لهذا العدد من الأهداف.

وقاد رومارينيو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحويل تأخره ضد الاتفاق بهدف إلى فوز بثلاثية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يواجه الباطن بالجولة الأخيرة

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الباطن، مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 64 نقطة، بالتساوي مع الهلال وسط منافسة قوية على حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على فرصهما عبر الرابط التالي (اضغط هنا).