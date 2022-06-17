حثت هيئة الغذاء والدواء على ضرورة التحقق من بعض الرموز الخاصة قبل شراء النظارة الشمسية، والتي تعكس قوة حمايتها من الأشعة فوق البنفسجية.

رموز مهمة قبل شراء نظارة الشمس:

وقالت هيئة الغذاء في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”: توجد بعض الرموز على النظارات الشمسية ترمز لقوة الحماية من الأشعة فوق البنفسجية وهي كالتالي:

رقم 400 الموجود على الملصق أو النظارة يعني أن العدسات تحجب الأشعة من الطول الموجي 400 نانومتر فأقل بنسبة 400%.

جملة protection 100% تعني أن العدسات تحجب الأشعة من الطول الموجي 380 نانومتر فأقل بنسبة 100%.

كلمة protected فتدل على أن العدسات تحجب نسبة من الأشعة فوق البنفسجية حسب الحدود المسموح بها من الطول الموجي 380 نانومترًا.

مخاطر نظارة الشمس المقلدة:

وأوصى أطباء العيون على ضرورة عدم ارتداء نظارة شمسية مقلدة لعدم الإضرار بالعين، موضحين أن التعرض لأشعة الشمس بدون ارتداء نظارة شمسية أفضل من ارتداء نظارة مقلدة.

وأكدت مدينة الملك سعود الطبية، في وقت سابق، أن ارتداء نظارات شمسية مقلدة، يشكل خطرًا على العين يفوق مخاطر ضوء الشمس، وقد يؤدي لدمار شبكية العين وحدوث مشكلات بالنظر بالإضافة لأضرار أخرى.