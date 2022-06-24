بعد فترة غياب طويلة عن اللقاءات الإعلامية، حلت الفنانة السورية رنا الأبيض ضيفة في برنامج “إنسان”، كاشفة فيه سر ابتعادها عن الإعلام، وتفاصيل أخرى عن حياتها الشخصية، كما قلدت عدد من الفنانات.

تقليد رنا الابيض للست منى واصف / نورمان اسعد / كاريس بشار

رأيكم ؟ pic.twitter.com/Ow9c4SouVj — yousef (@abdoyousef21) June 23, 2022

سبب الغياب عن الإعلام

وأرجعت رنا الأبيض ابتعادها عن المقابلات الإعلامية والتلفزيونية، لعدم قدرتها على تبرير تصرفاتها وسلوكياتها في حياتها الاجتماعية والفنية، بالإضافة إلى صراحتها الكبيرة التي قد تزعج الكثير من حولها.

وأكدت أنها من الشخصيات المقنعة فنيًا، واصفة نفسها بـ”الإسفنجة”، إذ لديها القدرة على امتصاص كل شيء من حولها، وتقديمه بحرفية تجعل المتلقي يصدقها بشكل كبير.

تقليد فنانات

وخلال اللقاء، قلدت رنا الأبيض كلاًّ من الفنانين منى واصف، وكاريس بشار ونورمان أسعد، ففي البداية قلدت الفنانة القديرة منى واصف في حوار جمعته في مسلسل “ذي القار”، كما قلدت الفنانة المعتزلة نورمان أسعد أثناء تلقيها اتصالا من زوجها السابق أيمن زيدان، وفي النهاية قلدت الفنانة رنا كاريس بشار في مشهد مؤثر تتعرض خلاله للطلاق.

وأتقنت الأبيض دورهم بشكل كبير، مؤكدة أن سر هذا الإتقان هو مراقبتها الشديدة للنجوم في بداية حياتها.

وأبهرت الأبيض جمهورها، الذين أشادوا بقدرتها على تقليد الفنانين، واصفين موهبتها بـ”الرائعة” و”الدقيقة”، فقال أحد المغردين: “فظيعة سبق وأدهشتني بمنى واصف، والآن بنورمان وكاريس.. خصوصًا كاريس ما توقعت حدا يقدر يقلدها”.

أدوار جريئة

وتحدثت عن تفاصيل أخرى عن حياتها الشخصية، قائلة إنها دائماً تتلقى اتهامات بسبب أدوارها الجريئة، وأنها كانت تعاني في حياتها الاجتماعية والزوجية بسبب التعليقات المسيئة، لافتة إلى أن زوجها الثاني كان متفهماً لما تتعرض له، لأنه لديه علاقة بالوسط الفني.

وأكدت أنها على الرغم من تعرضها للخيانة، إلا أنها لا تزال تثق في الرجال، لكنها تخشى الانكسار مرة أخرى والتعرض لنفس المواقف.