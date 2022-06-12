أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن موسم الحج للعام الحالي سيشهد إطلاق عدد من الروبوتات الذكية الجديدة في مختلف المجالات لخدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام.

خطة رئاسة الحرمين للحج:

وقال الشيخ السديس خلال تدشينه حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في عامها العاشر “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” تحت شعار الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة: إن خطة رئاسة الحرمين لموسم الحج التشغيلية والميدانية سيتم إطلاقها يوم الأحد القادم، وستتركز على تدشين التطبيقات الذكية والقصص المؤنسنة الإبداعية وتعظيم شعار الجودة والريادة والرفادة.

أفضل وأرقى الخدمات:

وأكد أن الحملة المباركة تهدف إلى تحقيق أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، حيث قدمت الرئاسة كافة خدماتها، واستحدثت برامج وتقنيات حديثة للارتقاء بمنظومة الخدمات، موضحًا أن منسوبي رئاسة الحرمين على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن وفق الخطط المدروسة، والخدمات المكثفة التي أعدتها الرئاسة، لاستقبال ضيوف الرحمن وفق تطلعات القيادة الحكيمة.

تكامل وتناغم المنظومة:

وشدد السديس على ضرورة تكامل منظومة الخدمات والمحافظة على النجاحات السابقة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لصنع قصص النجاح وتحقيق نقلات نوعية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

كما قدم الشيخ السديس الهدايا وماء زمزم للحجاج الذين قدموا لأداء الحج، مؤكدًا لهم حرص حكومة المملكة على تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة وأمن.

اجتماعات متواصلة:

كذلك عقد الرئيس العام سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام الماضية مع مساعدي الرئيس والوكلاء والوكلاء المساعدين في وكالة المسجد النبوي، لمناقشة خطة موسم حج العام الحالي واجتماعات مماثلة مع قيادات رئاسة الحرمين لوضع اللمسات الأخيرة لخطة موسم لاستقبال مليون حاج.