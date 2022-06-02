أعلن المدافع الألماني أنطونيو روديغر عن انتقاله لنادي ريال مدريد الإسباني في صيف العام الحالي.

وقال مدافع تشيلسي الإنجليزي عبر حسابه في “تويتر” : “أنا فخور بإعلان أنني سأنضم لنادي ريال مدريد وأنا متحمس حقيقة لهذه التجربة، ولا أستطيع انتظار خوض أول مباراة مع هذا الفريق العريق”.

إنجازات روديغر مع تشيلسي

وخاض المدافع الألماني صاحب الأصول السيراليونية أكثر من 200 مباراة في جميع المنافسات مع تشيلسي كما نال مع النادي اللندني دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

يذكر أن المدافع الألماني كان انضم إلى تشيلسي في عام 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي، كما سيلعب مع البرازيلي إيدر ميليتاو وناتشو في خط دفاع ريال مدريد.

فاز روديغر مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم للقارات عام 2017 كما شارك مع منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم 2018 بـ روسيا.