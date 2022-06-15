توعدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، “جنود الحظ” ممن يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية، أو ينوون الانضمام إليهم، مؤكدة أن حكم الإعدام على المرتزقة الأجانب الثلاثة الذين تم القبض عليهم سيكون عبرة لغيرهم.

عبرة لجنود الحظ:

وحسب “روسيا اليوم”، أدلت زاخاروفا بهذا التصريح على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي SPIEF اليوم الأربعاء، موضحة أن هذا الأمر سيكون عبرة لكل من يقاتل مع الأوكرانيين أو ينضم لهم.

وقالت: “يبدو أن هذه العقوبة القاسية ستكون مثالًا واضحًا لكل من يقاتلون إلى جانب الأوكرانيين أو ينوون الانضمام إليهم، لأن ما يفعلونه هو جريمة ضد السكان المدنيين في إقليم دونباس”. وأكدت أن “جرائم الحرب التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون والمرتزقة الأجانب لن تمر دون عقاب” بحسب قولها.

أحد المرتزقة مغربي:

وكانت محكمة دونيتسك قضت بإعدام مغربي إلى جانب اثنين من البريطانيين، حيث أدين أيدن أسلين وشون بينر وإبراهيم سعدون، بالعمل كمرتزقة مع أوكرانيا ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في جمهورية دونيتسك المستقلة حديثًا.

وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، فإنه تم القبض على سعدون وهو يرتدي زي جيش الدولة الأوكرانية كعضو في وحدة البحرية الأوكرانية. وأضافت أنه “أكد في تصريحاته أنه تجند بمحض إرادته في الجيش الأوكراني”، مشيرًا إلى أنه يحمل الجنسية الأوكرانية، وهي المعلومة التي أكدها والده.