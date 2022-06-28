وسعت روسيا، اليوم، الثلاثاء، قائمة الشخصيات الأمريكية الممنوعة من دخول البلاد، حيث كان من بين هؤلاء زوجة وابنة الرئيس جو بايدن.

إدراج 25 فردًا جديدًا بقائمة العقوبات

وحسب قناة “روسيا اليوم”، قررت وزارة الخارجية الروسية، توسيع قائمة الشخصيات الأمريكية الممنوعين من دخول البلاد، بإدراج 25 فرداً آخر بالقائمة.

قائمة الممنوعين من دخول روسيا

وضمت قائمة الشخصيات الممنوعة من دخول روسيا، جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي، وابنتهما آشلي، وكذلك أعضاء في مجلس الشيوخ، وأفراد بمجموعة ماكفول يرماك، التي تعمل على وضع توصيات معادية لموسكو.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الإجراء جاء ردًا على العقوبات الأمريكية المتزايدة باستمرار ضد الشخصيات السياسية والعامة الروسية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن ورئيس المخابرات المركزية ويليام بيرنز مضافون أيضًا بقائمة الأمريكيين الممنوعين من دخول روسيا.

كما أدرجت روسيا وزيرة الخزانة جانيت يلين، ووزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم بالقائمة.

ويشكل هذا الحظر جزءاً من التدهور المستمر في علاقات روسيا بالولايات المتحدة وحلفائها خاصة مع غزو موسكو أوكرانيا في 24 فبراير.