يُقدم النجم البرازيلي رومارينيو مستوى مميزًا مع الاتحاد ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رومارينيو يتألق

ولفت الإعلامي عبد الرحمن السالمي إلى أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قاموا بـ516 لمسة داخل منطقة الجزاء بعد مرور 28 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن رومارينيو قام بـ128 لمسة منهم، كأكثر لاعبي الاتحاد لمسًا للكرة داخل منطقة الجزاء بنسبة تصل إلى 25%.

ويُعد رومارينيو من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، ويتصدر قائمة هدافيه برصيد 18 هدفًا، كما صنع أكثر من هدف، ويطمح في قيادة العميد لتحقيق الفوز بالجولات الحاسمة، أملًا في حصد اللقب.

الاتحاد في الدوري هذا الموسم

على الجانب الآخر، يتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الاتفاق في ملعبه، فيما يستضيف الباطن ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

وأصبح موقف العميد صعبًا في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 61 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي يتفوق بالمواجهات المباشرة.