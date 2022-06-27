يأمل النجم البرازيلي رومارينيو في مواصلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وقيادته لتجاوز عقبة الباطن اليوم.

رومارينيو يسعى لمواصلة هز الشباك:

وتشهد منافسات الموسم الرياضي الحالي تألقًا لافتًا من رومارينيو، حيث إنه هداف الاتحاد، ويطمح في تكليل مجهوده وتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ونجح رومارينيو في تسجيل 20 هدفًا حتى الآن، ليكون أول لاعب أجنبي يسجل أكثر من 20 هدفًا للاتحاد في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين، بالتساوي مع مختار فلاتة، ويأمل في هز الشباك اليوم لتجاوز رقمه.

الاتحاد ضد الباطن:

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الباطن على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 64 نقطة، بالتساوي مع الهلال المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة.