يطمح اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، في العودة من جديد إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي في صيف 2022.

روميلو لوكاكو عانى مع تشيلسي:

اللاعب البلجيكي كان رحل عن إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، منتقلًا إلى البلوز مقابل 113 مليون يورو، ومكث لمدة موسم مع تشيلسي لكنه لم ينجح في التألق كما كان منتظرًا منه مع النادي اللندني.

تفاصيل عقد اللاعب البلجيكي:

وبحسب ما ذكره الصحفي فابريزيو رومانو فإن اللاعب البلجيكي سيعود إلى إنتر على سبل الإعارة لمدة موسم مقابل 8 ملايين يورو + إضافات متعلقة بأداء الفريق.

وأضاف أن لوكاكو سينال 8 ملايين يورو كراتب سنوي مع إنتر، ولا يوجد في عقد اللاعب خيار الشراء أو إلزامية الشراء النهائي.

وكان اللاعب البلجيكي من الأصول الكونغولية سجل 64 هدفًا في 95 مباراة خلال تجربته مع إنتر، قبل العودة لتشيلسي الموسم الماضي ليسجل 15 هدفًا في 44 مباراة بكل البطولات.