توقع أستاذ المناخ سابقًا الدكتور عبدالله المسند أن تنشط رياح البوارح الجافة والحارة على المنطقة الشرقية وعدد من دول الخليج اليوم ما يسبب ارتفاع درجات الحرارة مع الأتربة المثارة.

نشاط رياح البوارح

وقال المسند : اليوم السبت قد تتشكل سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة. وتابع :”رياح البوارح الشمالية الجافة والحارة نشطة في الشرقية وجنوبي العراق والكويت ومعظم حوض الخليج”.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها على الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.