أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لنشاط في الرياح، وارتفاع في حركة الأمواج.

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي ان التأثيرات المصاحبة هي: ارتفاع الأمواج، وتدني في مستوى الرؤية الأفقية.

كما أشار إلى أن المدن والمحافظات المتأثرة بالتحذير؛ هي: القنفذة والليث.

ويستمر التحذير بشأن التغيرات الجوية المذكورة حتى الواحدة من صباح غدٍ الثلاثاء.

أتربة على القصيم

وفي السياق ذاته؛ أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا بشأن تعرض منطقة القصيم إلى استمرار في نشاط الرياح السطحية، والرمال المثارة، ما يؤدي لانعدام مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح أن المدن المتأثرة بالتحذير المذكور؛ هي: النبهانية، وضرية، وعقلة، والصقور.

ويستمر الإنذار بالتغيرات الجوية حتى الحادية عشر من مساء اليوم الاثنين.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس صباح اليوم، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة قد تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.