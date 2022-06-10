نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم من موجة طقس حارة على محافظتي الرايس وينبع، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، وأوضح المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 10 صباحًا تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

أتربة مثارة على منطقة جازان

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح سطحية وأتربة مثارة على منطقة جازان تؤدي إلى تدن في الرؤية وارتفاع الأمواج، تشمل مدينة جيزان ومحافظات بيش والدرب وأحد المسارحة ومركز الشقيق، وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.