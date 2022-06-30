توقع مركز طقس العرب أن تسود أجواء دافئة شمال المملكة وصولاً لحائل بينما تكون مائلة للحرارة في باقي المناطق ومعتدلة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية. وتكون الرياح معتدلة السرعة في عموم المناطق تنشط في أجزاء من غرب المملكة.

أتربة ورياح على جازان

وفي ذات السياق نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب رعدية ممطرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، والحرث، و الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

ولفت مركز الأرصاد إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساء.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران كذلك على الجزء الساحلي الممتد من منطقة مكة المكرمة إلى جازان قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق كما تكون السماء غائمة جزئياً وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على مرتفعات مناطق الباحة، عسير وجازان.