أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا مبكرًا من استمرار نشاط الرياح وارتفاع الأمواج في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن المدن المتأثرة بالظواهر الجوية المذكورة هي: ثول، وجدة، ورابغ.

كما أوضح أن التوقعات تشير لاستمرار التحذير حتى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، علمًا بأن نشاط الرياح واضطراب حركة الموج، بدأت من الثانية عشرة من ظهر اليوم.

انخفاض الرؤية في المدينة

كما حذر من استمرار نشاط الرياح، وارتفاع حركة الموج، وتدني مستوى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة، حتى العاشرة من مساء اليوم.

وبين أن المحافظات المتأثرة بهذا التحذير في منطقة المدينة المنورة، هي: الرايس وينبع.



سحب رعدية وأمطار على عسير

وفي وقت سابق أصدر المركز تحذيرًا من تعرض منطقة مكة المكرمة لسحب رعدية، ونشاط في حركة الرياح، تتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر أن المحافظات المتأثرة بالتحذير هي أضم، وميسان؛ لافتًا إلى استمرار هذه الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

وفي السياق ذاته أطلق المركز إنذاره من سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، يصحبها نشاط في الرياح يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية، وتتضمن المحافظات المتأثرة بهذا التحذير رجال ألمع، ومحايل.

وتستمر الظواهر الجوية المذكورة على عسير حتى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، علمًا بأنها بدأت في الثانية بعد ظهر اليوم.

ارتفاع الأمواج

وأشار التقرير اليومي الصادر من المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

كما لفت إلى ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.