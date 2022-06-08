أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن نشاط الرياح المثيرة للأتربة على منطقة المدينة المنورة، تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح مركز الأرصاد في تنبيهه أن الرياح تصاحبها أتربة مثارة، وارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية.

وتؤثر الظواهر الجوية المذكورة على محافظة ينبع ومركز الرايس، كما تبدأ حالة التنبيه من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة والمدينة المنورة ومستقر على بقية مناطق المملكة وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الأوسط.