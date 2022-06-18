أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض المنطقة الشمالية، لـ رياح وأتربة مثارة؛ ما يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز إلى أن المناطق المتأثرة بالظواهر المذكورة هي: النعيرية، وحفر الباطن، وقرية العليا، ويستمر التنبيه على المدن المذكورة حتى الساعة الثانية من صباح غد الأحد.

كما لفت المركز إلى تعرض مدن: الجبيل، والخبر، والدمام، والقطيف، ورأس التنورة، إلى عوالق ترابية ونشاط في الرياح؛ يحدان الرؤية الأفقية حتى الثالثة من صباح غدٍ الأحد.

وتؤثر العوالق الترابية على كل من: الأحساء، وعبيلة، وبقيق، وحرض، وخريص، حتى الخامسة من فجر غد الخميس.

عواصف رملية في الرياض:

كما رفع المركز الوطني للأرصاد حالة التحذير من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالعواصف هي: الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، ودلما.

وتوقع المركز استمرار حالة التحذير حتى الحادية عشرة من مساء اليوم السبت