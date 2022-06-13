أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا، بشأن تعرض منطقة عسير لرياح وأتربة مثارة، يؤثران على مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح تحذير الأرصاد أن المناطق المتأثرة بالتحذير هي: العرين، وبيشة، وتثليث، وطريب، ويستمر الإنذار حتى السادسة مساءً.

أتربة على حائل

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة اليوم على منطقة حائل تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة 9 مساءً.

درجات الحرارة المتوقعة

ونشر المركز إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر”، توقع فيه إن مكة المكرمة تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ46 درجة مئوية، فيما تسجل الباحة أقل درجة حرارة عند 18 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم تأتي في بعض المدن كالتالي: مكة المكرمة 46، وادي الدواسر 45، والمدينة المنورة والدمام 44.

وتسجل مدن الرياض وبريدة والدوادمي 43 درجة، أما درجات الحرارة الصغرى، فتسجل الباحة 18 درجة، وأبها وطريف 19، والقريات 20.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية قد يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، فيما تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.