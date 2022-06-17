أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الجوف لاستمرار نشاط الرياح والأتربة المثارة؛ ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتحذير هي: القريات، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل.

وتستمر حالة التنبيه بشأن الظواهر المذكورة، حتى الساعة الواحدة من صباح غد السبت، علمًا بأنها بدأت في العاشرة من صباح اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق؛ أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا بشأن تعرض المنطقة الشرقية، لأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي لشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأوضح تنويه المركز أن المناطق المتأثرة بالأتربة هي: الأحساء، والعديد، وبقيق، ويستمر التنبيه بالحالة المذكورة حتى الواحدة من صباح غد السبت، علمًا بأن حالة التنبيه بدأت منذ العاشرة من صباح اليوم الجمعة.