أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنذارًا بشأن رياح وأتربة في منطقة المدينة المنورة، ما يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وّأوضح المركز في تغريدة على حسابه بتويتر أن التأثيرات المتوقعة هي: نشاط الرياح، وإثارة الأتربة، وتدن في مستوى الرؤية.

وتتضمن المدن المأثرة بالظواهر الجوية المذكورة كل من: الحناكية، والمهد، ووادي الفرع.

ويبدأ الإنذار في الثانية عشرة إلا الربع من ظهر اليوم الأربعاء، ويستمر حتى الثامنة من مساء اليوم نفسه.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة والمدينة المنورة ومستقر على بقية مناطق المملكة.

كما توقع مركز الأرصاد أن تكون السماء صحوًا إلى غائمة جزئياً على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, ولا يستبعد تكون الضباب على الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.