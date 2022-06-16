نبه المركز الوطني للأرصاد من تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، وتشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح مركز الأرصاد أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية وخيبر والمهد وبدر ووادي الفرع، يبدأ الساعة الـ 10 صباحًا ويستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة مساء.

توقعات طقس اليوم:

وقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يتوقع نشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف وحائل كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها الى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.