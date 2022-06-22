أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن تعرض منطقة المدينة المنورة إلى رياح نشطة، وسحب رعدية، ما يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي: المدينة المنورة، والمهد. وتستمر حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء اليوم.



كما نبه المركز من أمطار رعدية، ونشاط في الرياح، وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.

وأوضح أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الشفا، والطائف، والهدا. ولفت إلى استمرار حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن طقس اليوم نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة القصيم، كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على الأجزاء الجنوبية خاصةً في المنطقة الشرقية.