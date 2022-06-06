حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من استمرار نشاط الرياح، وارتفاع الامواج في منطقة المدينة المنورة؛ ما يؤدي لانخفاض الرؤية البصرية على الطرق المكشوفة.

الحالة حتى العاشرة مساء:

وأوضح مركز الأرصاد، في بيان حالة الإنذار، أن المحافظات المتأثرة بنشاط الرياح، وانخفاض مستوى الرؤية البصرية، هي: ينبع، والأجزاء الساحلية؛ موضحًا أن الإنذار يستمر حتى العاشرة من مساء اليوم الاثنين.

أمطار رعدية في عسير:



كما أصدر المركز تحذيره من أمطار رعدية، على منطقة عسير، بالإضافة إلى نشاط في الرياح، تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح أن المحافظات المتأثرة بالأمطار الرعدية، هي: أبها، وأحد رفيدة، والربوعة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، ومحايل.

ويستمر الإنذار بشأن الأمطار الرعدية على عسير من الثانية عشرة من ظهر اليوم، حتى العاشرة مساءً.

موجة حارة على المملكة:

وكان المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، توقع استمرار ارتفاع درجة الحرارة في العديد من مناطق المملكة، خاصة شرقي البلاد، بالتزامن مع الموجة الحارة الثانية التي تعيشها المملكة.

وقال القحطاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة السعودية: إن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع المبكر هذا العام، مشيرًا إلى أننا نعيش الآن الموجة الثانية بعد الموجة الأولى التي انتهت قبل عدة أسابيع.