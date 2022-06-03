أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا، اليوم الجمعة، للتعبير عن غضبه من أحداث الشغب التي صاحبت مباراته ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يستفسر عن ملعب النهائي

وقال ريال مدريد في بيانه: “بالنظر إلى الأحداث المؤسفة التي وقعت في 28 مايو بمحيط وداخل ستاد دو فرانس، نود الاستفسار عن بعض الأمور دفاعًا عن جماهيرنا الذين كانوا ضحايا تلك الأحداث”.

وتابع البيان الذي نُشر عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “نريد أن نعرف ما هي الأسباب التي دفعت لاختيار هذا الملعب لإقامة النهائي، وما هي المعايير التي يتم أخذها في الاعتبار مع مراعاة ما حدث في ذلك اليوم”.

الاعتداء على الجماهير

وأضاف: “بالمثل فإننا نطلب الإجابات التي توضح وتحدد المسؤول عن ترك الجماهير بلا حول ولا قوة، فهناك بعض المشجعين كان سلوكهم مثاليًا في جميع الأوقات، ما كان ينبغي أن يتحول حفل ضخم لكرة القدم إلى أحداث مؤسفة أصابت العالم بغضب شديد”.

وواصل ريال مدريد بيانه: “كما ظهر بوضوح في الصور المنقولة عبر الإعلام، تعرض العديد من المشجعين للاعتداء العنيف والمضايقة والسرقة، واضطر بعضهم لقضاء الليل في المستشفى بسبب الإصابات التي تعرضوا لها”.

وجاء في ختام البيان: “تستحق جماهيرنا الرد، وأن يتم توضيح المسؤول عن الأمر والقضاء على مثل تلك المواقف للأبد من كرة القدم والرياضة”.

تأخير انطلاق النهائي الأوروبي

وتسببت أحداث الشغب وتدافع الجماهير أمام البوابات واقتحام الأسوار في تأجيل انطلاق النهائي الأوروبي لمدة 36 دقيقة، بجانب دخول بعض الجماهير بتذاكر مزورة، وحرمان آخرين من الحضور بالتذاكر الأصلية.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد سجله فينيسيوس جونيور.