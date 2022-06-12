أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أنه سيتم إقامة حفل توديع للاعب البرازيلي مارسيلو الذي غادر النادي بعد 15 موسمًا قضاها في صفوف الفريق.

وذكر الموقع الرسمي لـ ريال مدريد عبر الإنترنت أن النادي سيقيم حفل توديع للظهير الأيسر البرازيلي في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت إسبانيا.

النجم البرازيلي يودع الجماهير

وبعد فوز الريال بـ دوري الأبطال يوم 28 مايو الماضي أمام ليفربول الإنجليزي، لوح المدافع البرازيلي بيديه لجماهير الريال أثناء حمله لقب كأس دوري الأبطال مودعًا النادي وجماهيره بعد 15 سنة قضاها في صفوف الريال منذ انضمامه للنادي في 2007 قادمًا من فريق فلوميننسي البرازيلي.

ألقاب مارسيلو مع ريال مدريد

ونجح النجم البرازيلي في التتويج بـ 25 بطولة مع نادي ريال مدريد أبرزها البطولة رقم 14 للنادي في دوري أبطال أوروبا، كما تُوج بـ الدوري الإسباني في 6 مرات، لقبين في كأس ملك إسبانيا، 5 ألقاب في بطولة السوبر الإسباني، 5 ألقاب في دوري الأبطال الأوروبي مع الريال، 3 ألقاب في السوبر الأوروبي، 4 ألقاب في كأس العالم للأندية.