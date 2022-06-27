اختتم اليوم مشروع ريشة طيف الذي تنظمه جمعية أسر التوحد وبرعاية موفي سينما محطته الأخيرة في منطقة جازان، حيث شارك ٢٠ طفلًا وشابًا من ذوي اضطراب طيف التوحد و٢٠ فنانًا تشكيليًا في ورش عمل فنية بمقر فندق جازان إن، وبالشراكة مع وزارة التعليم، وجمعية “لدُن” لذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية، ومركز “أفياء الطفل” للرعاية النهارية، بالإضافة إلى “تكوة” لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

المعرض المتنقل الخامس:

وجاء ذلك تمهيداً لافتتاح معرضها المتنقل الخامس والأخير خلال الشهر القادم ضمن سلسلة معارضها التي حققت صدى واسعًا في محطاتها السابقة بمدينة الرياض، المنطقة الشرقية، محافظة جدة ومدينة أبها، حيث يستهدف مشروع “ريشة طيف” بناء جسور التواصل بين ذوي اضطراب طيف التوحد والمجتمع، وتنمية موهبة الرسم لدى ١٠٠ طفل وبالغ من ذوي طيف التوحد بالتعاون مع ١٠٠ فنان تشكيلي سعودي لرسم ١٠٠ لوحة فنية مُلهمة، من خلال إقامة خمسة معارض جماهيرية مُتنقلة في خمس مدن بالمملكة على مدار ستة أشهر متواصلة، وسيختتم المشروع أعماله بمزاد على الهواء مباشرة لبيع اللوحات فوريًا من خلال تقييم احترافي بواسطة إحدى أهم دور عرض اللوحات الفنية في المملكة.

تواصل بين الأبناء والمجتمع:

الجدير بالذكر أن جمعية أسر التوحد بقيادة الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية تُولي أهمية كبيرة لتعزيز التواصل بين الأبناء “ذوي اضطراب طيف التوحد” والمجتمع بشكل مباشر، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم كأفراد فاعلين ومؤثرين، إلى جانب التعبير عن رغباتهم ومشاعرهم بمختلف الوسائل التعبيرية ومنها فن الرسم.