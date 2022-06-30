أعرب المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش عن سعادته بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، متمنيًا قيادته للتتويج بجميع الألقاب.

ريكاردو سورايش يتمنى حصد جميع الألقاب

وأعلن النادي الأهلي المصري رسميًا، اليوم الخميس، عن تعاقده مع ريكاردو سواريش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال ريكاردو سواريش في تصريحات مصورة لصفحة النادي الأهلي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “فخر لي أنا أكون هنا. أشكر الإدارة وأعدها بالعمل بطموح من أجل الأهلي“.

وتابع: “وكيل أعمالي قدم لي عرض الأهلي وأنا سعيد بذلك لأنه أحد أكبر الأندية في إفريقيا والعالم. وتحدثت كثيرًا مع الإدارة وأعجبهم أسلوبي في التدريب وحضرت هنا بسعادة كبيرة لتمثيل أكبر ناد في إفريقيا”

وعن الجهاز الفني المعاون له، قال: “كان لي طلبات خاصة وليس هدفها إحداث تغيير كبير لكن صنع الإضافة من حيث الجهاز الفني. الجميع يعرف من هو الأهلي ويعرف حجمه وكان من المهم حضور الجهاز الفني معي”.

وواصل ريكاردو سواريش تصريحاته قائلًا: “نحن أمام 3 ألقاب هذا الموسم، ونريد كل الألقاب للأهلي فهو فريق كبير ومن حقه البحث عن حصدها”.

التألق مع جيل فيسينتي

وأضاف: “لم أكن لاعبًا كبيرًا في الدوري البرتغالي ولم أشارك في الدوري الممتاز البرتغالي وبدأت حياتي من سن صغير كمدرب وبدأت من الدرجات الأولى ونجحت في الصعود من الأدوار الأدنى حتى التدرج للممتاز”.

وأردف ريكاردو سواريش قائلًا: “ثم الوصول لجيل فيسينتي، الذي حققت معه المركز ال12 ثم العام التالي المركز الخامس كأفضل مركز في تاريخه يؤهله لبطولة المؤتمر الأوروبي”.

واستكمل: “حضرت إلى هنا من أجل تقديم كرة قدم جيدة لأن الأهلي يجب أن يلعب جيدا بجانب تحقيق الفوز. روح الأسرة والطموح هي سر التميز في جيل فيسينتي فهو ناد ليس كبيرا لكننا كنا نستهدف منافسة الكبار دون النظر للمنافس. واستفدنا من دعم الجماهير”.

واختتم ريكاردو سواريش تصريحاته قائلًا: “جيل فيسينتي ناد صغير مقارنة بالأهلي لكننا حاولنا اللعب بشكل جيد وبشخصية وأسلوب واضح أمام الفرق المنافسة. كذلك الأهلي فريق له شخصية وكل مطالب الإدارة أن نحقق الفوز دائما”.