أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا، اليوم الخميس، عن تعاقده مع المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

الأهلي يعلن تعاقده مع ريكاردو سواريش

وأوضح النادي الأهلي أن ريكاردو سواريش وصل إلى القاهرة بالأمس، وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، على أن يقود الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين حتى عام 2024، وسيتم عقد مؤتمر صحافي لتقديمه، غدًا الجمعة.

وعقد رئيس النادي، محمود الخطيب، ورئيس شركة الأهلي لكرة القدم، ياسين منصور، جلسة مع سواريش وتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، وتأكيد الدعم والمساندة له ولجهازه المعاون لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.

وجاء تشكيل الجهاز الفني مع ريكاردو سواريش كالتالي؛ ماوريسيو فاش مدربًا، سامي قمصان مدربًا، راؤول فاريا مطور أداء، بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائيًا فسيولوجيًا، إدواردو لوبو مدربًا لحراس المرمى ولويس بيريرا محللًا لأداء الفرق المنافسة، بجانب مدير الكرة سيد عبدالحفيظ.

الأهلي ثالثًا في الدوري المصري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.