سخر زعيم حزب العمال، كير ستارمر، من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مشبهًا إياه بـ جابا ذا هات، الشخصية الخيالية من فيلم ستار وورز، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطاني.

وقال الصحيفة البريطانية: إن ستارمر في مجلس العموم، اليوم، استغل الفرصة أمام الكاميرات لتوجيه سلسلة من الضربات الساحقة إلى جونسون، حيث قال: يعتقد رئيس وزرائنا أنه مثل شخصية أوبي وان كينوبي (الفارس في حرب النجوم)، لكنه في الحقيقة بمثابة جابا ذا هات (شخصية شريرة في الفيلم ذاته ويتمتع بجسم ممتلئ).

انتقادات عارمة لتنمر زعيم حزب العمل:

وبسبب تلك التعابير، واجه ستارمر انتقادات عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتُّهم بأنه أهان السيد جونسون، وتنمر على السمنة، وأهان مجلس العموم بخطابه المتدني.

وقال أحد مستخدمي تويتر: تبدو نكات ستارمر مهينة، والنغمة التي يستخدمها في خطابه مؤشر خطير على تدني السياسة لدينا.

وغرد آخر: هل يعتقد أن إهانة رئيس وزراء بريطانيا هو أمر جيد لها البلد؟ إنه ليس مضحكًا، إنه مهين.

وقال ثالث: يحاول البعض لسنوات محاربة التنمر، لتأتينا النخب السياسية وتلقي بنكات ثقيلة عن السمنة، ثم ماذا حدث للهجة الجدل السياسي في المملكة المتحدة؟

وسار آخرون على نفس نهج زعيم حزب العمال، قائلين: إنه إذا تم تشبيهه بأبطال الفيلم فإنه يستحق بجدارة شخصية دارث لابور، الشرير المحوري في أجزاء السلسلة الشهيرة.

طول ووزن بوريس جونسون:

يبلغ وزن بوريس جونسون 112 كجم، وطول 178 سم، وبالنسبة لعمره البالغ 57 عامًا، فإن كتلة جسمه تتجاوز الـ 35 ما يعني أنه في مرحلة السمنة ويحتاج لإنقاص 33 كجم من وزنه.